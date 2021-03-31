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Ekonomiye güven 14 ayın zirvesinde

Ekonomik güven endeksi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 artışla 14 ayın zirvesi olan 98,9 değerini gördü.
Ekonomiye güven 14 ayın zirvesinde

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, geçen yılın başında 99,3 seviyelerinde bulunuyordu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı belirsizliklerin etkisiyle Nisan 2020'de 58,4 değerine kadar gerileyen endeks, ekonomi yönetimince alınan önlemler ve özellikle tüketici kesime sağlanan desteklerin etkisiyle toparlanma sürecine girdi ve geçen yılı 94,7 seviyesinden tamamladı. Yeni yıla da güçlü başlayan endeks, ocakta 96,2, şubatta 95,8 değerini aldı.

Martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 artışla 98,9 değerine çıkan endeks, 14 ayın en yüksek seviyesini görmüş oldu.

Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Ak, AA muhabirine, ekonomik güven endeksindeki yükselişte, aşılama çalışmalarının hızlanmasıyla ulusal ve uluslararası düzeyde salgına yönelik destek paketlerinin etkili olduğunu söyledi.

Öte yandan turizm sezonunun yaklaşmasıyla da pek çok alt sektörün hareketlenecek olmasının talep yönlü canlanmaya bağlı olarak ekonomik beklentileri artırdığını ifade eden Ak, şunları kaydetti:

"Yeni açıklanan kapanma kararlarıyla gelecek verilerin aşağı yönlü olmasını bekleyebiliriz. Sosyal izolasyon kuralları ekonomik beklentileri doğrudan etkiliyor. Uygulanan tedbirlerle istenilen sonuçlara ulaşılıp, vaka sayıları kontrol altına alınırsa ve bunun sonucunda tekrardan açılma sağlanırsa verilerde yeniden yükselişler olabilir. Ekonomik güven endeksinin salgının gidişatı ile paralel gideceğini düşünüyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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