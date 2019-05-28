  • BIST 87.388
  • Altın 249,584
  • Dolar 6,0420
  • Euro 6,7627
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 26 °C
»

Ekonomiye güven azaldı

Ekonomik güven endeksi mayısta geçen aya kıyasla yüzde 8,5 azalışla 84,7'den 77,5'e düştü.
Ekonomiye güven azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi, bu ay geçen aya göre yüzde 8,5 azalarak 77,5'e geriledi. Endeksteki azalış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Mayıs ayında tüketici güven endeksi 55,3, reel kesim güven endeksi 94,7, hizmet sektörü güven endeksi 79,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi 89,9 ve inşaat sektörü güven endeksi 49,8 değerine geriledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye Macaristan'dan yarım milyon turist hedefliyor27 Mayıs 2019 Pazartesi 13:30
  • Moody’s, BDDK'nın döviz kararını negatif değerlendirdi27 Mayıs 2019 Pazartesi 12:55
  • Otomotivin devleri birleşiyor mu?27 Mayıs 2019 Pazartesi 11:52
  • Merkez Bankası’ndan dolara karşı yeni hamle27 Mayıs 2019 Pazartesi 10:10
  • Gram altın 5 haftadır yükseliyor26 Mayıs 2019 Pazar 11:56
  • Hazine Bakanlığı'ndan Reuters'a çok sert tepki25 Mayıs 2019 Cumartesi 09:35
  • Facebook kripto parası 'GlobalCoin'de çalışmaları hızlandırdı24 Mayıs 2019 Cuma 21:15
  • Termal otellere bayram ilgisi24 Mayıs 2019 Cuma 20:00
  • Fındık üretiminde hedef 1 milyon ton24 Mayıs 2019 Cuma 19:00
  • Binlerce kişiye müjde: Bayramdan önce ödenecek24 Mayıs 2019 Cuma 10:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti