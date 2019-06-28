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Ekrem İmamoğlu göreve dua ile başladı

23 Haziran seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu göreve başlamadan önce dua yaptırdı.
Ekrem İmamoğlu göreve dua ile başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını almasıyla beraber yapılan devir teslim töreninin ardından belediye başkanlığı koltuğuna oturdu.

Göreve başlayan İmamoğlu, yakın çevresiyle beraber geçtiği 'Başkanlık Makamı'nda dua yaptırdı.

'Beylikdüzü Belediye Başkanı' olduğunda da dua ile göreve başladığını belirten İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine de dua ile başladığını duyurdu.

Göreve dua ile başlayan İmamoğlu, konuya dair şu açıklamayı yaptı:

"2014’de Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildiğimde olduğu gibi, bugün de İBB makamında dualarımızı ederek göreve başladık. Allah mahcup etmesin."

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