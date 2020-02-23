Ekrem İmamoğlu kampta!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üst düzey yönetimi ile birlikte Sapanca'da kampa girdi.

Kayak tatilinde çekilen fotoğraflarının basına yansıması, tepkilere neden olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, çalışmalara başladı.

BUGÜN DE KAMPA GİRİYOR

İmamoğlu, göreve gelişinin 8. ayında, durum değerlendirmesi yapmak üzere 22-23 Şubat tarihlerinde Sapanca’da A takımı ile birlikte kampa giriyor.

Kampa, sadece İBB üst düzey yönetimi katılacak.

İmamoğlu; 2 günlük kampta İBB Genel Sekreteri, 7 genel sekreter yardımcısı, daire başkanları, 28 iştirak şirketinin genel müdürleri ile bir araya gelecek.

DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPILACAK

Hafta sonu Sapanca’da gerçekleştirilecek kampın amacı birimler arasındaki koordinasyonu ve iletişimi arttırmak.

Kampta, 8 aylık faaliyet dönemi de masaya yatırılacak. Bugüne dek yapılan çalışmalar, aksayan yönler ele alınacak. Kampın önemli gündem maddelerinden biri de gelecek dönemdeki projeler, çalışmalar olacak.