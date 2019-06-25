İstanbul Büyükşehir Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, malvarlığını açıkladı. İmamoğlu malvarlığında toplam 5 milyon lira tapu değerini bulan taşınmazı olduğunu beyan etti.

İstanbul Büyükşehir Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, malvarlığını açıkladı. İmamoğlu malvarlığında toplam 5 milyon lira tapu değerini bulan taşınmazı olduğu beyan etti.

17 kalem taşınmaz mal beyanında bulunan İmamoğlu, taşınmazlarının toplam tapu değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirlendi.

-302 bin liralık Beylikdüzü’nde dükkan

-911 bin liralık Beylikdüzü’nde mesken

-120 bin liralık Beylikdüzü’nde arsa

-248 bin liralık Büyükçekmece’de dükkan

-26 bin liralık Beylikdüzü’nde hisseli arsa

-71 bin liralık Beylikdüzü’nde dükkan

-30 bin liralık Çanakkale/Eceabat’ta ev

-204 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa

-256 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa

-52 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa

-15 bin liralık Çanakkale/Eceabat’ta dam

-313 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa

-165 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa

-210 bin liralık Trabzon/Ortahisar’da arsa

-772 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa (Tevhit işlemli)

Bunun yanında 254 bin lira değerinde Volkswagen marka araba, 8 bin lira değerinde Sigsasuer marka silah ile Ziraat Bankası'nda 979 bin lira, Garanti Bankası'nda 418 bin 869 lira, 841 bin lira değerinde mücevher beyan etti.

İmamoğlu ayrıca Hüseyin Tütüncü'ye 140 bin euro, İmamoğlu San. Tic. A.Ş.'ye 250 bin lira sermaye borcu ve Hasan İmamoğlu'na da 1 milyon 913 bin lira borç açıklarken, SSB Gayrimenkul'den 3 milyon 603 bin lira alacaklı olduğunu açıkladı.

Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu San. Tic. A.Ş. şirketinde 4 milyon 200 bin lira bedelli yüzde 60 hisse, SSB Gayrimenkul'den de 100 bin lira sermayeli yüzde 100 hisseyle sahip olduğunu beyan etti.

BABASININ MAL VARLIĞI