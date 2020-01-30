Ekrem İmamoğlu: Üç gün boyunca kayak yaptım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, kayak tatiline yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. İmamoğlu, "Üç gün kayak yapmam, birisinin acısını hissetmediğim anlamına gelmez" dedi.

6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ'ı ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha sonra Erzurum'da kayak tatili yapmaya gitti.

İmamoğlu'nun kayak yaptığı görüntüler, kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

İmamoğlu'nu eleştiren isimlerden biri de Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ydi. Selvi, bugün 'İmamoğlu: Bir hata yok' başlığıyla yayınlanan yazısında İBB Başkanı ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı.

ELAZIĞ'DAN TUNCELİ, ORADAN PALANDÖKEN

İmamoğlu, şunları söyledi: "İstanbul Belediye Başkanı elbette ki Türkiye’nin her konusuyla ilgilenmek durumundadır. Bu bakış açısıyla ben programımı değiştirdim ve eşim de bana katılmak istedi, beraber Elazığ’a gittik. Sabah erken gittik, o geceyi Elazığ’da geçirdim. Gece insanların kamp yaptığı yerleri gezdim, cemevi ziyaretlerinde bulundum, gece Elazığ’da kaldım. Daha sonraki günün tamamını Tunceli ziyaretine ayırdım. O günün akşamında da çocuklarımın yanına vardım ve üç gün çocuklarımla geçirdim.

"3 GÜN TATİL YAPTIM"

Yarın (bugün) sabah Erzurum’da ziyaretler yapıp, öğle saati İstanbul’a döneceğim. Toplam üç gün. Ben burada üç gün boyunca çocuklarımla spor yaptım. Ejder diye bir zirveye çıktım, kayak yaptım ve akşam çocuklarımla dertleştim, sohbet ettim. Yani üç gün boyunca kayak yapmam, birisinin acısını hissetmiyor anlamına geliyorsa, bu bence insanların kafasında başka düşünceler dönüyor anlamına gelir. Benim öyle bir kafam yok. İlk gün paylaşmak zorunda kaldım. Çünkü ilk bir günün sonunda sosyal medyada o kadar kirli, iğrenç paylaşımlar gördüm ki çocuklarımla ilgili, ailemle ilgili, eşimle ilgili...

"İMAMOĞLU BOYUN EĞECEK DEĞİL"

Biz burada bir eğlence, kutlama yapmıyoruz. Ben çocuklarımla baş başa bir an yaşıyorum. Bu da bir insanın kutsalıdır, samimiyetidir, dürüstlüğüdür. Yani algı yönetmemektir, algıyla uğraşmamaktır, siyaseti böyle büyük bir kutsalmış gibi yaşamının ana merkezine oturtmamaktır. Bu kadar farklı, bu kadar yeni nesil bir siyasetten bahsediyorum. Ben kimseyi aldatmıyorum, çok dürüst bir siyaset yaptığımı düşünüyorum. Klasik siyasi tavırları kimse benden beklemesin.

İyi niyetli eleştiriler olabilir, onlara saygı duyuyorum, doğru olmadığını anlatıyorum. Ama kirli bir şekilde bu süreci kullananlara da İmamoğlu boyun eğecek değil."