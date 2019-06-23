Ekrem İmamoğlu zaferi tarihe geçti

İstanbul seçimleri geride kaldı, Türkiye 5 yıllık seçimsiz bir sürece merhaba dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu'nun zaferiyle 25 yıl sonra CHP yönetimine geçmiş oldu.
REKOR SONUÇ
Bu seçimde çıkan sonuç Ekrem İmamoğlu'nu da tarihe geçirdi.
1984 yılında Bedrettin Dalan'ın ulaştığı yüzde 48,7'lik oy oranını geçerek yüzde 54,2 oranına ulaşan İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan ve Kadir Topbaş'ın da oy oranlarını geride bıraktı.
İŞTE RAKAMLAR
2019 - Ekrem İmamoğlu: %54,2
2014 - Kadir Topbaş: %47,9
2009 - Kadir Topbaş: %44,7
2004- Kadir Topbaş: %45,3
1999 - Ali Müfit Gürtuna: %27,5
1994 - Recep Tayyip Erdoğan: %25,2
1989 - Nurettin Sözen: %35,6
1984 - Bedrettin Dalan: %49,7
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