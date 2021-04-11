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Ekrem İmamoğlu’nun kayınvalidesi, son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yaşamını yitiren kayınvalidesi Havva Kaya (77), memleketi Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde toprağa verildi.
Ekrem İmamoğlu’nun kayınvalidesi, son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle özel hastanede bir süredir tedavi gören İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu’nun annesi Hava Kaya, hayatını kaybetti. Memleketi Trabzon’a getirilen Kaya için  Çarşıbaşı ilçesi Kovanlı Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Kovanlı Camii’nde kılınan cenaze namazına İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra CHP İstanbul Milletvekilleri Gökhan Zeybek, Turan Aydoğan, Özgür Karabat, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Parti Meclisi üyesi Sevgi Kılıç, eski bakan Eyüp Aşık, İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Ataman, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun,  Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu, CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, çok sayıda vatandaş ve siyasi parti temsilcileri ile aile yakınları katıldı. 

Yakalandığı koronavirüs nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ise karantinada bulunduğu için annesinin cenazese törenine katılamadı.

İMAMOĞLU: DULARIMIZ ONUNLA

Cenaze töreninde konuşan Başkan İmamoğlu, “Kovid nedeniyle bugün burada olamayan sevgili eşimle beraber Havva annemizin bereketini yıllardır kendi evimizde yaşadık. Bu yönüyle Havva annemizi hiç unutmayacağız.  Elbette dualarımız onunla. Cümle cemaatin geçmişine rahmet diliyoruz. Annemizin de mekânı cennet olsun. Duamız odur. Ama inanıyoruz ki annemiz gerçekten cennetlik bir insandı. Faydalı işlerin peşinde koşan ve iyi evlat yetiştirmek için mücadelesini veren bir anneydi. Bu duygularla onu uğurlayacağız. ‘Anne kutsaldır, cennet annenin ayakları altındadır’ derler ya biz ve bütün ailemiz annemizin kutsallığını yaşamış bir aileyiz” diye konuştu.

Kılınan cenaze namazının ardından Havva Kaya, ilçedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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