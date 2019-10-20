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Ekşi limondan 'tatlı' gelir

Türkiye'den 2019-2020 sezonunun 1 Eylül-15 Ekim döneminde 132 bin 941 ton turunçgil ihraç edilerek, karşılığında 64 milyon 376 bin 581 dolar gelir elde edildi.
Ekşi limondan 'tatlı' gelir

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'den sezonun 1 Eylül-15 Ekim döneminde 132 bin 941 ton turunçgil ihraç edilerek, karşılığında 64 milyon 376 bin 581 dolar gelir sağlandı. 

Söz konusu dönemde limon, mandarin ve greyfurt en fazla ihracat yapılan üç ürün oldu. Ülkeden bu dönemde 64 bin 637 tonluk limon ihracatından 36 milyon 660 bin 759 dolar, mandarinden 21 milyon 424 bin 672 dolar, greyfurttan da 5 milyon 853 bin 845 dolar gelir elde edildi.

Doğu Karadeniz'den de sezonun 1 Eylül-15 Ekim döneminde 8 bin 742 ton turunçgil satılarak, 4 milyon 281 bin 576 dolar kazanç elde edildi. Bölgeden yapılan turunçgil ihracatında da ürün olarak limondan 1 milyon 414 bin 18 dolarlık gelir sağlandı.

Trabzon'dan da söz konusu dönemde yapılan 3 milyon 905 bin 303 dolarlık turunçgil ihracatının 1 milyon 233 bin 786 dolarını ürün olarak limon oluşturdu.

"Turunçgil ihracatında Rusya önemli bir pazar"

Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Sektör Kurulu ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, limon, mandarin, greyfurt ve portakaldan oluşan turunçgil ürünlerinin 2019-2020 hasat sezonuna ilişkin ihracatına 1 Eylül itibarıyla başladığını söyledi.

İlk sevkiyatların limon ve mandarin türleri ile kısmı olarak da greyfurt ürünlerinden oluştuğunu vurgulayan Gürdoğan, "Bu ürünlerin daha çok havaların soğuduğu dönemlerde tüketilmesi nedeniyle önümüzdeki aylarda ihracatlarının daha da artacağına inanıyoruz." dedi.

Gürdoğan, sezon başlangıcında ürün fiyatlarının yüksek olmasının da ister istemez ihraç sevkiyatlarını etkilediğini aktararak, yurt dışı pazarlarda turunçgil ürünlerinde rakip olan ülkelerin piyasaya daha uygun fiyattan ürün sunma kabiliyetlerinin de sektör ihracatını etkilediğini ifade etti.

Turunçgil ihracatında Rusya'nın önemli bir pazar olduğuna işaret eden Gürdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle Rusya pazarında Türk ürünlerine olan olumlu algının, tat ve tür çeşit kalitemizin yüksek olması, piyasaya en kısa sürede en taze ürünü sunma imkanlarımızın olması sektör ihracatını önümüzdeki aylarda daha üst noktalara ulaştıracaktır. Rusya pazarında geçtiğimiz yılların rakamlarına ulaşacağına inanmaktayız."

Kaynak: Haber Kaynağı
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