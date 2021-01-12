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Ekvador'da Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edildi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da yeni tip koronavirüsün İngiltere'de ortaya çıkan daha hızlı yayılan türüne rastlandı.
Ekvador'da Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edildi

Sağlık Bakanı Maria Caridad Vela, yaptığı basın açıklamasında, İngiltere'nin başkenti Londra'dan 12 Aralık 2020'de geldiği tespit edilen bir yolcuda, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün görüldüğünü kaydetti.
Söz konusu hastanın 50 yaşında olduğunu, Londra-Madrid seferiyle Ekvador'a ulaştığına işaret eden Vela, "Hasta, Los Rios kentinde tedavi altına alındı ve onunla birlikte 14 kişi daha gözetim altında." ifadesini kullandı.

Öte yandan Ekvador'da, yurt dışından gelen tüm yolculara son 10 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonucu ibraz edilmesi zorunlu olacak.

İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un daha hızlı yayılan türüne şimdiye kadar birçok ülkede daha rastlandı.

Ekvador'da bugüne kadar 221 bin 506 kişi Kovid-19'a yakalandı, 14 bin 184 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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