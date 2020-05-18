Ekvador'daki Amazon yerlilerinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Ekvador’daki Waorani kabilesinde 17 yaşındaki hamile bir kadının koronavirüs nedeniyle tedaviye alındığı açıklandı. Bu, ülkedeki Amazon kabilelerinde görülen ilk vaka olarak kayıtlara geçti.

Neredeyse tüm dünyayı etkisi alan korona virüsü salgını, Amazon ormanlarındaki yerli kabileleri de tehdit etmeye devam ediyor. Son olarak Ekvador’daki Waorani kabilesinde de ilk korona virüsü vakası tespit edildi.

Ekvador Sağlık Bakanlığı, 17 yaşındaki hamile bir kadında virüs görüldüğünü doğruladı. Kadının 4 Mayıs’ta hastalık semptomları göstermeye başladığı belirtildi. Adı açıklanmayan kadının, başkent Quito’da bir hastaneye kaldırılarak karantinaya alındığı kaydedildi.

TEMAS KURDUĞU 40 KİŞİNİN 6'SINDA BELİRTİLER VAR

Öte yandan kadının temas kurduğu 40 kişinin de kontrolden geçirildiği, altısında hastalık semptomlarının görüldüğü vurgulandı.

Salgın, daha önce de Brezilya’nın Amazon bölgesindeki yerlilere ulaşmıştı. Yerli halklar, dışarıya kapalı yaşadıkları için dünyadaki çoğu insanın aksine bilinen pek çok hastalığa karşı bağışıklık geliştiremiyorlar, dolayısıyla dışarıdan gelen hastalıklara karşı özellikle savunmasız kalıyorlar.

Güney Amerika’da salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Ekvador, yaklaşık iki aydır karantina uyguluyor. Salgın nedeniyle ülkede şimdiye kadar 2 bin 736 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 33 bin 182’ye ulaştı.