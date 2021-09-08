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El Bab şehidi Yiğit'e, 6 aylık oğlundan son veda

Suriye'nin El Bab kentinde PKK/YPG’li teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit (31), memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
El Bab şehidi Yiğit'e, 6 aylık oğlundan son veda

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin El Bab kentinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit, dün, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının konuşlandığı üs bölgesine terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Münbiç bölgesinden yapılan roketatarlı saldırıda şehit oldu. Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan Fatma ve Hüseyin Yiğit çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan evli ve 2 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'ın cenazesi, dün Kilis'ten uçakla memleketine getirildi. Turhal Devlet Hastanesi morguna konulan şehidin cenazesi sabah saatlerinde buradan alınarak helallik için baba evine getirildi.

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6 AYLIK MELİH'TEN BABAYA VEDA

Şehidin cenazesini, anne ve babası Fatma- Hüseyin Yiğit, eşi Özlem, yakınları ve vatandaşlar karşıladı. Cenazede şehidin çocukları Dila (7) ile 6 aylık Melih de yer aldı. Helallik alınırken şehidin yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Evin önünde helallik alındıktan sonra şehit Muammer Yiğit’in cenazesi, cenaze aracıyla töreninin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na götürüldü. Burada, şehidin kardeşi Merve Yiğit, 6 aylık yeğeni Melih'i, babasının tabutunun yanına getirdi. Minik Melih’in, babasının tabutuna dokunması, yürekleri dağladı. Fatma Yiğit ise oğlunun tabutuna sarılarak göz yaşı döktü.

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Cenaze törenine Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, AK Parti İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48’inci Piyade Eğitim Alay Komutanı Ayhan Ocaklı, İl Jandarma Komutanı Bahri Bostancı, İl Emniyet Müdür Vekili Cevdet Altıntaş, ilçe belediye başkanları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, tekbirler eşliğinde cenaze aracına taşındı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit, ilçe şehitliğinde dualar eşliğinde toprağa verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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