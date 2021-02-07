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El Bab'da terör örgütü PKK/YPG'ye silah ve mühimmat taşıyan kamyon ele geçirildi

Suriye'nin El Bab kentinde, terör örgütü PKK/YPG'ye roketatar ve tanksavarın da bulunduğu silah ve mühimmat taşıyan kamyon ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.
El Bab'da terör örgütü PKK/YPG'ye silah ve mühimmat taşıyan kamyon ele geçirildi

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valiliğin koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen El Bab'daki yerel kolluk birimleri, bir kamyonda mühimmat bulunduğu yönünde istihbarata ulaştı.

Suriye Görev Gücü kapsamında faaliyet gösteren El Bab Jandarma Danışman Tim Komutanlığının yönlendirmesi ile El Bab yerel kolluk kuvvetlerince gerçekleştirilen operasyonda, El Bab Organize Sanayi Bölgesi'nde ele geçirilen kamyonun gizli bölmelerinde çok sayıda RPG-7 roketatar silahı, çeşitli tanksavar silahları, keskin nişancı tüfekleri, kalaşnikof piyade tüfekleri ile bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ve sevk fişekleri bulundu.

Kamyonla terör örgütü PKK/YPG'ye mühimmat taşındığı tespit edilen operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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