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El becerilerini sergilediler

Pursaklar Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri sene boyunca yaptıkları ürünlerini sergiledi.
El becerilerini sergilediler

Pursaklar Belediyesi ve Pursaklar Halk Eğitim Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği 10. geleneksel el sanatları yıl sonu sergisi, Pursaklar Kaymakamı Sayın İhsan Kara, Pursaklar Belediye Başkanı Sayın Ertuğrul Çetin, Pursaklar Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Sipahi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil,  Ak Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Tülay Ergün, Pursaklar Halk Eğitim Merkezi Müdürü, öğretmenler, kursiyerler ve davetlilerin katılımlarıyla Abdurrahim Karakoç Kültür Merkez'inde açıldı.

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Pursaklar Belediyesi Hanım Evlerinin ve Halk Eğitim Merkezlerinin önemli bir görev üstlendiğini, düzenlenen kurslarla birçok insana meslek kazandırdıklarını ifade eden Pursaklar Belediye Başkanı Sayın Ertuğrul Çetin, eser sahiplerini kutlarken serginin açılmasında emeği geçen kurs öğretmenlerine de teşekkür etti. 
Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara da söz konusu kursların önemli olduğunu dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.
Yapılan konuşmaların ardından sergi açılışı yapıldı. Protokol mensupları ve vatandaşlar, kursiyerlerin yıl boyunca kursta aldıkları eğitim sonunda, ustalıkla ürettikleri eserleri inceledi. Resim, seramik, mozaik, konfeksiyon, ev tekstili, takı, kuaförlük gibi birçok alanda eğitim alan kursiyerlerin yaptığı eserlerin yer aldığı sergi göz doldururken birçok kursiyerin edindiği becerilerle ilgili iş yeri açmayı planladıklarını ifade ettiler. El emeği eserler vatandaşların yoğun ilgisini çekti.
 

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