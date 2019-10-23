  • BIST 99.578
  • Altın 277,031
  • Dolar 5,7627
  • Euro 6,4060
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 17 °C
»

El Clasico'nun yeni tarihi belli oldu

Katalonya'daki olaylardan dolayı ertelenen Barcelona-Real Madrid maçının 18 Aralık'ta oynanacağı açıklandı.
El Clasico'nun yeni tarihi belli oldu

İspanya Futbol Federasyonuna (RFEF) bağlı Lig Komitesi, Katalonya'daki olaylardan dolayı ertelenen Barcelona-Real Madrid maçının 18 Aralık'ta oynanacağı açıkladı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü oynanması gereken ancak Katalonya'da ayrılıkçı grupların şiddet içerikli gösterilerinden dolayı ertelenen El Clasico'nun yeni tarihi belli oldu.

Lig Komitesi, El Clasico olarak adlandırılan 10. haftadaki Barcelona-Real Madrid maçının 18 Aralık Çarşamba günü oynanacağını duyurdu.

Bu tarihe, iki kulübün ortak görüşü sonrasında karar verildiği bildirildi.

La Liga kurumu, 18 Aralık'a karşı çıkıp, maçın 7 Aralık Cumartesi günü oynanmasını istemişti.

İspanya'da Yüksek Mahkeme'nin tutuklu yargılanan 9 Katalan siyasetçi hakkında mahkumiyet kararı vermesinin ardından ayrılıkçı gruplar Barselona merkezli gösteriler başlatırken, şimdiye kadar 600'den fazla kişi çıkan olaylarda yaralanmıştı.

İspanya hükümeti de güvenlik gerekçesiyle 26 Ekim'deki El Clasico maçının ertelenmesini istemişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Abdurrahim Albayrak: Daha her şey bitmedi23 Ekim 2019 Çarşamba 07:19
  • Taha Akgül şampiyon oldu22 Ekim 2019 Salı 12:43
  • Filede rakipler belli olacak22 Ekim 2019 Salı 11:12
  • Yıldız futbolcu Real Madrid maçında yok22 Ekim 2019 Salı 09:31
  • Galatasaray Avrupa'da 282. kez sahne alıyor22 Ekim 2019 Salı 09:26
  • Futbol tarihine geçti22 Ekim 2019 Salı 08:03
  • G.Saray'ın rakibi Real Madrid21 Ekim 2019 Pazartesi 11:13
  • Beşiktaş'ta Burak Yılmaz depremi21 Ekim 2019 Pazartesi 09:21
  • Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi21 Ekim 2019 Pazartesi 08:58
  • Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu20 Ekim 2019 Pazar 23:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti