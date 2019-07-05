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El emeğine güven

Başkent’te 43 yıldır yazılı materyallerin kapaklarına özenle cilt yapan Hacı Dağ, “Elde yapılan cildi dünyanın en iyi makinası dahi yapamaz, arada dağlar kadar fark vardır. El emeğine güvenmekte fayda var” dedi. 
El emeğine güven

Klasik ciltçiliğin Ankara'daki son temsilcilerinden biri olan 43 yıllık ciltçi (mücellit) Hacı Dağ, İskitler’deki bir iş merkezinin giriş katında bulunan küçük atölyesinde mesleğini sürdürüyor. 

12 YAŞINDA BAŞLADI 43 YILDIR SÜRDÜRÜYOR

Yaklaşık yarım asırdır yazılı materyallerin kapaklarına elleriyle özenle hayat veren mücellit Hacı Dağ, 12 yaşında ciltçilik mesleğiyle tanışmasının ardından uzun sürecek bu serüvene adım attığını anlattı. 43 yıldır kendini mesleğine adadığını kaydeden Ciltçi Hacı Dağ, işlerinin geçmiş yıllarda çok iyi olmasına rağmen zamana ve teknolojiye ayak uyduramadığından dolayı son yıllarda işlerinde büyük düşüşün yaşandığını kaydetti. Dağ, hızlı ve fiyatı daha uygun olmasından dolayı makine ile cilt yapan yerlerin daha çok tercih edildiğini söyledi.  

ELDE YAPILAN İLE MAKİNADA YAPILAN ARASINDA DAĞLAR KADAR FARK VAR 

Cilt ustası Dağ, elde yapılan cilt ile makinada yapılan ciltlerin bir olamayacağını da ifade ederek, “Elde yapılan kitabı dünyanın en iyi makinası olsa dahi yapamaz, arada dağlar kadar fark vardır. Elde yapılanlar sağlam ve dayanıklı oluyor. Makinada yapılanlar hemen hazırlanıyor; ama kalitesi tartışılır. El emeğine güvenmekte fayda var” dedi.  

mucellit,-ciltci,-haci-dag,-iskitler,,.jpg MESLEĞİ DEVAM ETTİRECEK KİMSE KALMADI

Sağlığı ve ömrü yettiğince Ankara’da bu mesleği sürdüreceğini belirten Dağ, “Ömrümüzü verdiğimiz bu mesleğimizi maalesef devam ettirecek kimse yok. Geçmişte 7 kişi çalışıyorduk şimdi tek başıma kaldım şu an yanımda çırağım dahi yok, çocuklarım bile baba mesleği olan bu işi yapmıyor. Bizler son nesiliz. Ankara’da birkaç kişi bu işi sürdürüyor. Ben de bıraktığım zaman bir ciltçi daha azalacak. 55 yaşındayım sağlığım el verdiğince bu işi sürdüreceğim” diye konuştu. 

ÇORBAMIZ KAYNIYOR

Kendisinin bu meslekten emekli olduğunu; ancak hala çalışmaya devam ettiğini anlatan Dağ, “Eskisi gibi işimiz yok. Yine de çorbamız kaynıyor. Dükkanın giderleri çıksın, maaşım çıksın ‘Allah bereket versin’ diyorum” şeklinde konuştu. Teknolojinin elde cilt yapan kişileri bitirdiğini söyleyen Dağ, “Geçmişte maddi imkansızlıklardan dolayı biz makinaya geçemedik, gelişemedik.  Borca girmekten korktuk. Onun için şimdi bu denli küçülmek zorunda kaldık” sözlerini aktardı.  

OSMAN AKDOĞAN/HABERVAKTİM-

Gazeteilksayfa.com

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