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El emeğiyle kazanıp hacca gitmenin hayalini kuruyor

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Satı Pehlivanoğlu, sirke, marmelat, tarhana ve erişte gibi ürünler yapıp satarak kazandığı parayla hacca gitmenin planlarını yapıyor.
El emeğiyle kazanıp hacca gitmenin hayalini kuruyor

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde yaşayan Satı Pehlivanoğlu, yaptığı ürünleri satarak kazandığı parayla hacca gitmenin hayalini kuruyor.

Sarayköy'de bir kurumdan emekli olan eşiyle yaşayan 61 yaşındaki Pehlivanoğlu, yaz aylarında bahçesindeki elma, armut, üzüm ve dut ile dağlarda yetişen alıç ve kuşburnu gibi meyveleri topluyor.

Topladığı ürünleri evinin bahçesine kurduğu ocakta kaynattıktan sonra sirke kuran Pehlivanoğlu, ardından cam şişe ve küplere döktüğü sirkeyi iki yıl beklemeye bırakıyor.

Ayrıca marmelat, tarhana ve erişte gibi ürünler de yapıp satan Pehlivanoğlu, kazandığı parayla hacca gitmenin hayalini kuruyor.

"Benim amacım mal mülk değil, Kabe'yi görmek"

Pehlivanoğlu, 17 yıldır sirke yapıp sattığını söyledi.

Sirkesini tanıdıkları vasıtasıyla sattığını ve herkesin memnun kaldığını dile getiren Pehlivanoğlu, son dönemde ilçedeki kooperatif aracılığıyla da ürün sattığını anlattı.

Sirkeyi hazırlarken meyveyi en az iki saat odun ateşinde kaynattığını belirten Pehlivanoğlu, "Meyveleri kaynattıktan sonra soğumaya bırakıyorum. Bir hafta sonra da mayasını ve tuzunu atıyorum. Sirkenin karanlıkta yapılması, güneş görmemesi lazım. Bakır kaplarda yapmak da önemli. Daha güzel oluyor." diye konuştu.

Pehlivanoğlu, sirke ve diğer ürünlerden kazandığı parayla ev ekonomisine destek sağladığını ama büyük bölümünü biriktirdiğini dile getirerek, "Benim amacım mal mülk değil, Kabe'yi görmek istiyorum. Helal kazanarak el emeğiyle hacca gitmek istiyorum. Yeterli birikimi yaptıktan sonra hac için müracaat edeceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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