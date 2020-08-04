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El frenini çekmeyi unuttuğu kamyonunun altında can verdi

MANİSA'nın Kula ilçesinde, mola için durduğu bir akaryakıt istasyonunda aracından inen kamyon şoförü Sedat Tosun, (27) iddiaya göre, el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonun altında kalıp, yaşamını yitirdi.
El frenini çekmeyi unuttuğu kamyonunun altında can verdi

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında İzmir-Ankara karayolu kenarında, Kula Küçük Sanayi Sitesi yakınındaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İzmir'den 10 VY 945 plakalı kamyon ile Ankara yönüne giden Sedat Tosun, bir akaryakıt istasyonunda mola verdi. Kamyonu park eden Tosun, yanındaki kardeşi ile birlikte indi. Bu sırada iddiaya göre, el frenini çekmeyi unuttuğu kamyon, eğimli alanda hareket etmeye başladı. Tosun'u altına alan kamyon, yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra akaryakıt istasyonunun bahçe duvarına çarparak durdu. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kamyon şoförü Tosun, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tosun, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. 

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

​Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Tosun'un, park edip, inerek önünden geçtiği kamyonun, eğimli alanda hareket etmesi sonucu altında kalıp, yaşamını yitirdiği anlar görülüyor. Yanında bulunan kardeşinin ise sağ kapıdan inmiş olması nedeniyle kurtulduğu belirlendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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