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El Kaide’nin üst düzey isimlerinden Abu Muhsin al-Masri öldürüldü

Afgan güvenlik güçlerinin, ABD tarafından dünyanın en çok aranan teröristlerinden biri olarak listelenmesinden iki yıl sonra El Kaide’nin üst düzey isimlerinden Abu Muhsin al-Masri’yi öldürdüğü duyuruldu.
El Kaide’nin üst düzey isimlerinden Abu Muhsin al-Masri öldürüldü

Afganistan Ulusal Güvenlik Müdürlüğü (NDS) tarafından yapılan açıklamada, ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) ‘En Çok Aranan Teröristler’ listesinde yer alan üst düzey El Kaide lideri Abu Muhsin al-Masri’nin Afgan güçlerince öldürüldüğü bildirildi.

NDS, El Kaide’nin ikinci komutanı olduğuna inanılan Al-Masri’nin Afganistan’ın Gazni şehrinde gerçekleştirilen özel bir operasyonla öldürüldüğünü ifade etti. ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Başkanı Chris Miller’ın da yaptığı açıklamada, Al-Masri’nin ölümünü doğruladığı belirtildi.

Al-Masri’nin, ABD’de yabancı bir terör örgütüne maddi destek ve kaynak sağlamak ve ABD vatandaşlarını öldürmek için komplo kurmak suçlamaları bulunduğu ifade edildi. Al-Masri’nin öldürülmesine yönelik FBI’dan herhangi bir açıklama henüz yapılmadığı belirtildi. Ayrıca, geçen ay ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Afganistan’da 200’den az El Kaide üyesinin bulunduğunu söylediği ifade edildi.

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