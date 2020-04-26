El Salvador'da çete üyelerine hücre cezası

Latin Amerika ülkelerinden El Salvador’da cuma günü cinayet sayılarındaki ani yükseliş Devlet Başkanı Nayib Bukele'yi harekete geçirdi.

Medya kuruluşu AP'nin haberine göre, ülkede bir günde 22 cinayet işlenmesinin ardından Bukele, başkent San Salvador'da bulunan Izalco Hapishanesi'nde aralarında çete üyelerinin de yer aldığı mahkumlara 24 saatlik hücre cezası emri verdi.

Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bukele, "Dış dünya ile temasa izin yok. Mağazalar kapalı kalacak ve tüm aktiviteler, bir sonraki duyuruya kadar askıya alınacaktır. Çete liderleri hücre hapsine girecek” ifadelerini kullandı.

"MAKSİMUM ACİL DURUM"

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, polisin cinayetleri soruştururken "maksimum acil durum" önlemlerinin uygulandığını da sözlerine ekledi.