Elazığ Belediyesi bordür ve ferforje ihalesi

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Elazığ Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, 6 iş kalemi bordür ve ferforje işi için ihaleye çıktı.
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 18.03.2021
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