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Elazığ, Erzurum ve Rize'de bazı taşınmazlar afetzedelerin barınma ihtiyacı için kamulaştırılacak

Elazığ, Erzurum ve Rize'de bazı taşınmazlar, hak sahibi afetzedelerin kalıcı barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla acele kamulaştırılacak.
Elazığ, Erzurum ve Rize'de bazı taşınmazlar afetzedelerin barınma ihtiyacı için kamulaştırılacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, üç ildeki bazı taşınmazların Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Buna göre, Elazığ'ın merkez Yalındamlar ve Sivrice ilçesi Uslu köyleri, Erzurum'un Çat ilçesi Muratçayırı ve Tuzluca mahalleleri ile Rize'nin Çayeli ilçesi Kaptanpaşa köyündeki bazı taşınmazlar, meydana gelen ve genel hayata etkili kabul edilen afetler nedeniyle hak sahibi olan afetzedelerin kalıcı barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla acele kamulaştırılacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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