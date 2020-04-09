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Elazığ Valisi Kaldırım, hurdacıya kesilen koronavirüs cezasını iptal etti

Elazığ'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerini ihlalden bir hurdacıya kesilen 5 bin 606 liralık ceza, Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla iptal edildi.
Elazığ Valisi Kaldırım, hurdacıya kesilen koronavirüs cezasını iptal etti

Alınan bilgiye göre, güney çevre yolunda uygulama yapan polis ekipleri, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında geri dönüşüm malzemelerinin ilgili fabrikanın resmi çalışanları haricinde toplanmasının yasaklanmasına rağmen bir kişinin sepetli motorla hurda taşıdığını belirledi.

CEZA İPTAL EDİLDİ
Aracı durduran ekipler, sürücü A.K'ya yetersiz ehliyet ve amacı dışında araç kullanmaktan 2 bin 456 lira idari para cezası ile Hıfzıssıhha Kanunu'nu hükmünce koronavirüs tedbirlerine aykırılıktan 3 bin 150 lira para cezası kesti.

Olayla ilgili gelişmeleri öğrenen Vali Kaldırım'ın talimatıyla hurdacıya verilen ceza iptal edi

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