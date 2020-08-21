  • BIST 1.127
  • Altın 454,960
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6187
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 16 °C
»

Elazığ ve Malatya'daki depremden etkilenenlerin elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek

Elazığ ve Malatya'daki depremden etkilenen vatandaşların elektrik ve doğal gaz faturalarının 3 ay ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Elazığ ve Malatya'daki depremden etkilenenlerin elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar, 24 Ocak'ta Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin hane halkı ve küçük esnafın üzerindeki etkilerini azaltmak için alındı.

Karara göre, depremde zarar görenlerin, 2020 yılı Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı fatura dönemlerine ilişkin tüketim faturalarının tahsilatı 3 ay süreyle ertelenecek.

Karar, deprem nedeniyle iş yeri veya konutu yıkılan, orta hasarlı veya ağır hasarlı hale gelen tüketicileri kapsıyor.

Ekli "Elazığ ve Malatya'da Yaşanan Deprem Nedeniyle Zarar Gören Tüketicilerin Elektrik ve Doğal gaz Tüketimlerine İlişkin Tahsilatların Ertlenmesi Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 7269 sayısı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'un ek 13'üncü maddesi gereğince verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu21 Ağustos 2020 Cuma 09:01
  • İzmir'de Türk kara sularına bırakılan 41 sığınmacı kurtarıldı21 Ağustos 2020 Cuma 09:00
  • Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi21 Ağustos 2020 Cuma 08:59
  • Bodrum’da yine su borusu patladı; denizin rengi değişti20 Ağustos 2020 Perşembe 22:14
  • Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Ayasofya Camii'nde mevlit okundu20 Ağustos 2020 Perşembe 22:13
  • Devrilen beton mikseri alev aldı20 Ağustos 2020 Perşembe 22:02
  • Bakan Yardımcısı Metin: Şu anda barajlarımızın doluluk oranı yüzde 7620 Ağustos 2020 Perşembe 22:01
  • İstanbul'da çakar denetimi20 Ağustos 2020 Perşembe 21:03
  • Bursa'da intihar bombacısı DEAŞ'lı ile 5 şüpheli adliyede20 Ağustos 2020 Perşembe 20:04
  • Sivas'ın nüfusu 2 milyona çıktı, vakalar arttı20 Ağustos 2020 Perşembe 18:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti