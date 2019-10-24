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Elazığ Yöresel Ürünler ve Lezzet Günleri Festivali Ankara'ya damga vurdu

ANELFED  tarafından düzenlenen “Elazığ Yöresel Ürünler ve Lezzet Günleri Festivali” Çankaya Emek Kapalı Semt Pazarı’nda kapılarını açtı. Festival 28 Ekim Pazartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.
Elazığ Yöresel Ürünler ve Lezzet Günleri Festivali Ankara'ya damga vurdu

Ankara Elazığ Federasyonu (ANELFED) tarafından gerçekleştirilen “Elazığ Yöresel Ürünler ve Lezzet Günleri Festivali” Emek kapalı semt pazarında ziyaretçilere kapılarını açtı. Etkinlik boyunca Elazığ’ın yöresel ürünlerinin tanıtılacağı ve satışının yapılacağı festivalde, aynı zamanda yerel esnafa da destek olunacak. 

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YOĞUN KATILIM GÖSTERDİLER

ANELFED tarafından düzenlenen yöresel ürünler ve lezzet günleri açılışına; AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ve birçok bürokrat ve siyasetçiler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

SES GETİRECEK

Elazığ'ın yöresel ürünlerinin, kültürünün ve sanatın tanıtıldığı etkinlikte söz alan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 6 gün boyunca sürecek olan festivalin ses getireceğini vurguladı. Elâzığ’ın yöresel ürünlerinin önemine işaret eden Şerifoğulları, “Bir ilin gelişimi noktasında kültürel faaliyetlerin önemi çok büyük. Bizlerde bu kültürel faaliyetlere katkı sunmak için büyük gayret ve mücadele içindeyiz”

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4 BİN YILLIK TARİHE SAHİP

“İlimiz 4 bin yıllık tarihe sahip ve 13 medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehir. Aynı zamanda kültürü ile sanatı ile musikisi ile çok önemli bir yere sahip. Misafirperver insanları ile milliyetçi insanları ile Türkiye’nin en önemli illerinden bir tanesi. Tek amacımız Elâzığ’ımızı en iyi yerlere getirebilmek, müreffeh bir şehir haline getirebilmek, bir adım ötesine getirmek için bu uyumu ilimizde yakaladık. Bu uyum sadece Elazığ’da olması yetmiyor” diye kaydetti.

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“ORCİK” BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Festivalde vatandaşların büyük ilgi gösterdiği ürünlerden ilk sırada gelen ise orcik oldu. Elazığ’ın yöresel lezzetler arasında yer alan ve cevizli sucuk olarak da bilinen orcik, vatandaşların en çok satın aldığı ürün oldu. Üzüm suyuna, şıra ve  un eklenerek bulamaç haline getirilen ve kaynatılan, elde edilen bulamaca önceden ipe dizilen cevizler  batırıldıktan sonra kurumaya bırakılarak hazırlanan orcin, yapılma aşamasındaki zorlukla da tanınıyor. 

orcik,-cevizli-sucuk,-elazig-yoresel-urunler-ve-lezzet-gunleri-festivali,-ankara-elazig-federasyonu,-anelfed,-elazig-belediye-baskani-sahin-serifogullari,,,,,.jpg

YÖREYE ÖZGÜ KABURGA DOLMASI

Festivalde dikkat çeken diğer bir ürün ise Elazığ’ın meşhur kaburga dolması oldu. Vatandaşlar kaburga dolmasının tadına bakabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Yöreye özgü bir şekilde hazırlanan kaburga dolmasını ilk kez tadan vatandaşlar memnuniyetlerini gizleyemezken, Başkentli vatandaşları yöresel lezzetlerin tadına bakmaları için festival alanına davet etti.

orcik,-cevizli-sucuk,-elazig-yoresel-urunler-ve-lezzet-gunleri-festivali,-ankara-elazig-federasyonu,-anelfed,-elazig-belediye-baskani-sahin-serifogullari,,,.jpg

Emrah Özcan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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