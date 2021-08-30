  • BIST 1.458,230
  • Altın 487,16
  • Dolar 8,3630
  • Euro 9,8350
  • Ankara 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 28 °C
»

Elazığ'da 2 ayrı kaza: 12 yaralı

ELAZIĞ'da, meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 12 kişi yaralandı.
Elazığ'da 2 ayrı kaza: 12 yaralı

İlk kaza, Güney Çevre Yolu Cezaevi Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 23 HS 566 plakalı otomobil, Batuhan Gençyiğit yönetimindeki  23 LR 115 plakalı otomobile çarptı. Kazada 9 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İkinci kaza ise Elazığ-Malatya karayolu Kömürhan Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Salih Nihat Çolakoğlu yönetimindeki 55 AAU 247 plakalı otomobil, kavşaktan dönmek isterken yan şeritinden gelen Şahin Pusa yönetimindeki 44 HG 122 plakalı kamyona çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından alınan yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otomobil 25 metre uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı30 Ağustos 2021 Pazartesi 21:26
  • Birecik’te iki TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı30 Ağustos 2021 Pazartesi 20:29
  • Van'da yakalanan 21 kaçak göçmen ile ilgili İran uyruklu 2 organizatör tutuklandı30 Ağustos 2021 Pazartesi 20:28
  • 30 bin ton mısır silajı balyasının bulunduğu depoda yangın30 Ağustos 2021 Pazartesi 19:32
  • Bursa'da Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 'uçurtma şenliği' düzenlendi30 Ağustos 2021 Pazartesi 18:35
  • Tekirdağ'da 15 dakikalık sağanak etkili oldu30 Ağustos 2021 Pazartesi 18:34
  • 8 asırlık gelenek; koyunlarını nehirden geçirdiler30 Ağustos 2021 Pazartesi 09:54
  • Tonlarca saman balyası ile TIR yangında küle döndü28 Ağustos 2021 Cumartesi 22:48
  • Evde yakalanan yılan doğaya bırakıldı28 Ağustos 2021 Cumartesi 22:47
  • Tur otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü28 Ağustos 2021 Cumartesi 22:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti