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Elazığ'da 395 deprem konutu için kura çekildi

Vali Ömer Toraman, "Bugün itibariyle kura çekimi yapılan toplam konut ve iş yeri sayısı 12 bin 795'e yükseldi. Önümüzdeki günlerde de diğer etaplar için kura çekimlerine devam edeceğiz." dedi.
Elazığ'da 395 deprem konutu için kura çekildi

Elazığ'da, 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde evleri yıkılanlar için Mustafapaşa Mahallesi'nde yaptırılan 395 konut için kura çekimi yapıldı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Mustafapaşa Mahallesi'nde 4. etapta yapımı tamamlanan 395 konut için İl Özel İdaresinde kura çekim töreni gerçekleştirildi.

Vali Ömer Toraman, törende yaptığı konuşmada, hak sahibi vatandaşların bir an önce konutlarına kavuşmaları için tüm kurum ve kuruluşlar olarak gayret sarf ettiklerini söyledi.

Mustafapaşa Mahallesi'nde son kalan evlerin kura çekimini yapacaklarını ifade eden Toraman, "Deprem afetinden ve kentsel dönüşümden dolayı hak sahibi vatandaşlarımızın olduğu bir mahallemiz. 4. ve son etabın kurasını çekiyoruz." dedi.

Konutların tüm depremzedelere hayırlı olmasını dileyen Toraman, şöyle konuştu:

"Bugün itibariyle kura çekimi yapılan toplam konut ve iş yeri sayısı 12 bin 795'e yükseldi. Önümüzdeki günlerde de diğer etaplar için kura çekimlerine devam edeceğiz. Bu bir haftalık süre içerisinde çok ciddi manada kura çekimi olacak. TOKİ, inşaatları çok ciddi bir seviyeye getirdi. Bakanlığımız bunları çok hızlı bir şekilde kabulünü yapıp diğer işlemleri tamamlayıp kurası çekilebilir hale getiriyor. Kurası çekilen konutları en kısa sürede vatandaşlarımıza teslime edeceğiz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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