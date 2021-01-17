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Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da, saat 12.24'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.24'te Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Elazığ merkezde meydana gelen depremin, 17 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

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Vali Kırık: Olumsuzluk bulunmamaktadır
Elazığ Valisi Erkaya Yırık ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 12.24'te Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlattı.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Yırık, "An itibarıyla bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.

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