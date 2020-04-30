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Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.45'te Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yaklaşık 12,5 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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