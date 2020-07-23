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Elazığ'da 420 bin siraz balığı suya bırakıldı

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü'ne Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nce 420 bin yavru siraz balığı bırakıldı.
Elazığ'da 420 bin siraz balığı suya bırakıldı

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nce 2 yıl önce Hazar Gölü'nde yapılan çalışmayla göldeki en baskın türün siraz balığı olduğu tespit edildi. Siraz balık türünün tüketiminin yaygın olmasından dolayı stoğunun azalması nedeniyle Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nce bugün düzenlenen törenle 420 bin siraz balığı Hazar Gölü'ne bırakıldı.

Törende konuşan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, alabalık üretiminde Hazar Gölü'nde büyük bir potansiyelin olduğunu belirterek, "Bugün 420 bin siraz balığı Hazar Gölü ile buluşacak. Bu hepimiz için büyük bir mutluluk. Arkadaşlarımız sağ olsunlar büyük bir çalışma yapmışlar. Hazar Gölü ve bu bölge alabalık üretiminin yoğun olduğu bir yer. İmkanlarımız elverişlidir olduğundan dolayı çalışmamız, üretmemiz, gayret etmemiz lazım" dedi.

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