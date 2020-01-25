Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem: Ölü sayısı artıyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedilirken 21 kişi hayatını kaybetti 1030 kişi yaralandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrica ilçesinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 6,75 derinliğinde saat 20.55'de meydana geldi.

Elazığ Sivrice merkezli deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Tunceli, Samsun, Tokat, Çorum, Sivas, Niğde, Kayseri Kırşehir, Trabzon, Ordu ve Giresun'da da hissedildi.

Depremde, 21 kişi hayatını kaybederken 1030 vatandaş yaralandı. Deprem sonrasında bölgede, büyüklükleri 2,4 ile 5,4 arasında değişen 100'den fazla artçı deprem kaydedildi. Depremde, 21 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

AFAD: 20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1015 KİŞİ YARALANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 21 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1030 kişinin yaralandığını bildirdi.

Depremde Elazığ'da 17, Malatya'da 4 olmak üzere 21 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, 1030 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Elazığ'da depremin yaralarını sarmak ve depremzedelere yardım etmek amacıyla Türkiye'nin birçok ilinden AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ekipleri bölgeye sevk edilirken Kırıkkale, Çorum ve Çankırı'dan da çok sayıda kurtarma ekibi gönderildi.

SAĞLIK BAKANI KOCA: DEPREMDE ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Sivrice merkezli meydana gelen depremde ölü sayısının Doğanyol'da 4 ve Elazığ'da 15 olmak üzere toplamda 19'a yükseldiğini, ve bu sayının artabileceğini söyledi.

Bakan Koca, depremin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunduğu esnada basın mensuplarına açıklama yaptı.

Doğanyol'da 4, Elazığ'da 15 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Koca, Malatya'da yaralanan 221 kişiden 5'i dışında tamamının taburcu edildiğini, Elazığ'da da 551 yaralıdan 14'ü yoğun bakımda olmak üzere 50'sinin tedavisinin sürdüğünü aktardı.

Koca, "19 vatandaşımızı kaybettik. Malatya'da 221, Elazığ'da 551 yaralımız var. Elazığ'da 30'a yakın göçük altında vatandaşımızın olduğunu biliyoruz, depremde ölü sayısı artabilir" diye konuştu.

TOPLAM 30 BİNA YIKILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İlk çalışmalarda Elazığ Sivrice'de 5 binamızın, Malatya Doğanyol'da 25 binamızın yıkık olduğu tespitini yaptık. Vatandaşlarımızı riskli binalara girmemeleri noktasında uyarmak istiyorum. Artçı depremler devam ediyor. Dolayısıyla hasarlı binalar bizim için risk teşkil ediyor" açıklamasında bulundu.

SİVRİCE BELEDİYE BAŞKANI: İLÇE MERKEZİNDE CAN KAYBI YOK

Elazığ'ın Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası yaptığı açıklamasında ilçe merkezinde herhangi bir can kaybının olmadığını söyledi.

Şu ana kadar ilçe merkezinde can kaybının bulunmadığını ifade eden Gündoğan, şunları kaydetti:

"İlçe merkezinde can kaybı yok. Cam kırığı veya eşya düşmesi sonucu hafif yaralılarımız var. Bunlar da sağlık ekiplerimizin müdahalesi sonucu ayakta tedavi edildi. Vatandaşlarımıza olası artçı sarsıntılar dolayısıyla evlerine girmemeleri konusunda uyarılar yapıyoruz."

Gündoğan, Sivrice Kaymakamlığı öncülüğünde hasar oluşan köylerde gerekli araştırmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

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