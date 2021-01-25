  • BIST 1.545
  • Altın 442,001
  • Dolar 7,4061
  • Euro 8,9983
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 1 °C
»

Elazığ'da 8 bininci konutun anahtarı törenle hak sahibine teslim edilecek

Geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören aileler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde TOKİ tarafından 8 bin konutun yapımı tamamlandı.
Elazığ'da 8 bininci konutun anahtarı törenle hak sahibine teslim edilecek

Elazığ'da depremzedeler için inşa edilen 8 bininci konutun anahtarı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hak sahibine teslim edilecek.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak 2020'de meydana gelen, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremde binlerce evin ağır hasar gördüğü Elazığ'da, depremzedelerin konut ihtiyacını karşılamak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından yapımına başlanan 20 bin 118 konuttan 8 bini tamamlandı.

Depremin 1. yılını yeni konutlarında karşıladılar
İnşası tamamlanan 8 bin konuttan 3 bin 310'u, Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce hak sahipliği süreci tamamlanan depremzedelere, Elazığ Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen kura çekimi ile verildi.

Teslim edilen konutlarına yerleşen depremzedeler, depremin 1. yılını yeni konutlarında karşıladı.

Depremzede aileler, içerisinde okul, iş yeri, cami, fırın, dinlenme alanları, çocuk oyun parkları, spor tesisleri, yürüyüş ve bisiklet yollarının bulunduğu, yöresel mimarinin izlerini taşıyan ve çevre düzenlemesiyle dikkati çeken konutlarda yaşamını sürdürüyor.

8 bininci konutun anahtarını hak sahibine Cumhurbaşkanı teslim edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle 8 bininci konutun anahtarı da bugün hak sahibine verilecek.

Diğer konutların da etaplar halinde hak sahibi depremzedelere teslim edilmesine devam ediliyor.

Kırsalda 1015 çelik konstrüksiyon konut projesi
Kırsaldaki depremzedelerin de yaralarını sarmak için çalışma yürüten TOKİ, Baskil, Sivrice ve Maden ilçeleri ile merkeze bağlı toplam 300 köyde, 4 etap şeklinde ihalesi yapılan ve yüzde 20'sinin inşası tamamlanma noktasına gelen 1015 çelik konstrüksiyonlu konut projesi uyguladı.

35 yeni okul inşa ediliyor
Hasar gören okulların yerine ise Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde hayırsever firmaların katkılarıyla 11 okulun, devlet eliyle ise yaklaşık 150 milyon liralık yatırımla merkez ve ilçelerde 24 okulun yapımı için çalışmalar devam ediyor. Depremde hasar gören 12 okulda da 26 milyon 676 bin liralık maliyetle güçlendirme çalışması yürütülüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Hastalık karşısında ne kadar aciz olduğumuzu gördüm'25 Ocak 2021 Pazartesi 12:10
  • Macerasever turistlerin Artos Dağı'nın zirvesindeki kayak görüntüleri nefes kesti25 Ocak 2021 Pazartesi 12:09
  • 'Kamyon ezmiş gibi çok şiddetli ağrılar yaşadım'25 Ocak 2021 Pazartesi 12:09
  • Çin ve Hint askerlerinin sınırda yeniden çatıştığı iddia edildi25 Ocak 2021 Pazartesi 11:06
  • Somali'de ulusal ordu ile Jubaland askerleri çatışmaya başladı25 Ocak 2021 Pazartesi 11:05
  • Hollanda'da Kovid-19 önlemlerine karşı gösterilere polis müdahale etti25 Ocak 2021 Pazartesi 11:04
  • 3 günde 8 kez yangın çıkan bina sakinleri endişeli25 Ocak 2021 Pazartesi 10:47
  • Yaylada heyecanlandıran keşif: 160 milyon yıllık fosil ağaç kalıntıları bulundu25 Ocak 2021 Pazartesi 10:44
  • Annesinin erkek arkadaşına uyuşturucu madde alırken yakalandı, “Annemi kurtarın” dedi25 Ocak 2021 Pazartesi 10:42
  • Kazadan sonra 8 yıl yoğun bakımda kalan Zişan öldü, sürücü hala bulunamadı 25 Ocak 2021 Pazartesi 10:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti