Elazığ'da artçı depremler

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından artçı sarsıntılar, sokağa dökülen halkın tedirginliğini artırdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, 20.55'te Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremden sonra iki büyük artçı sarsıntı yaşandı.

93 ARTÇI DEPREM...

AFAD, 22:55'te meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremden sonra, 21:08'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 5.4 ve 21:17'de de merkez üssü Baskil ilçesi olan,5.1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana geldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, büyük depremin ardından 93 artçı depremin daha meydana geldiğini açıkladı.