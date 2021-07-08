  • BIST 1.372,980
  • Altın 503,14
  • Dolar 8,6750
  • Euro 10,2750
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 24 °C
»

Elazığ'da aşılanma oranı yüzde 50'yi geçti

ELAZIĞ'da koronavirüsle mücadele kapsamında, aşılama oranı yüzde 50'yi geçti. Elazığ Valisi Erkaya Yırık, "Elazığ'da aşılanma noktasındaki hedefimiz 441 bin ve şu anda geldiğimiz nokta 224 bin. Dolayısıyla yüzde 51'lik kısmı aşılamış durumdayız" dedi.
Elazığ'da aşılanma oranı yüzde 50'yi geçti

Koronavirüsle mücadele, tüm Türkiye'de olduğu gibi, Elazığ'da da tüm hızıyla devam ediyor. Aşılanma sürecinin devam etmesiyle, normalleşmeye rağmen vaka sayılarında düşüş yaşandı. Vatandaşların aşıya daha rahat ulaşabilmesi için, Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, kentin işlek noktalarında aşı farkındalık çadırları kurularak, ikna edilen vatandaşlara randevusuz aşı yapılıyor. Elazığ Valisi Erkaya Yırık, aşı uygulama alanlarını ziyaret ederek, sağlık çalışanları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Erkaya Yırık, 441 bin kişiden, 224 bininin aşılandığını açıkladı. Vali Yırık, "Normalleşme tedbirleri sonrasında, pandemi ile mücadelede, özellikle son bir ayda aşılama sayısının fazlalaşması neticesinde, normalleşme olmasına rağmen vaka sayıları hiç yükselmedi, azalma söz konusu oldu. Elazığ'da aşılanma noktasındaki hedefimiz 441 bin. Şu anda geldiğimiz nokta ise 224 bin. Dolayısıyla yüzde 51'lik bir kısmı aşılamış durumdayız. Elazığ'ımızda bu sayıyı artırabilmek için, İl Sağlık Müdürlüğümüz, kentin en işlek caddesi İzzetpaşa'da eski valiliğimizin önünde bir farkındalık çadırı kurdu. Burada vatandaşlarımız serinlik içerisinde, hijyenik bir ortamda aşılarını gerçekleştirmektedir" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anksiyetesi olanda grip ve soğuk algınlığı daha zor iyileşiyor06 Temmuz 2021 Salı 11:10
  • Sağlık Bakanı Koca dün 1 milyon 81 bin 352 doz aşı yapıldığını bildirdi06 Temmuz 2021 Salı 09:18
  • Kaygı internet bağımlılığını tetikliyor05 Temmuz 2021 Pazartesi 16:13
  • Hamilelikte ilk 3 ay diş tedavisine dikkat edin05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:25
  • Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 1 milyon 171 bin 305 doz aşı yapıldığını duyurdu03 Temmuz 2021 Cumartesi 08:51
  • Türkiye'de 4 bin 891 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 55 kişi yaşamını yitirdi03 Temmuz 2021 Cumartesi 08:45
  • Bakan Koca: 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun yüzde 57 kadarı aşılanmış durumda02 Temmuz 2021 Cuma 09:46
  • 20 yıl önce ellerine doğan Cemre'ye doğum yaptırdı01 Temmuz 2021 Perşembe 13:06
  • “Keten tohumu tokluk hissi veriyor”01 Temmuz 2021 Perşembe 10:42
  • Prof. Dr. Sakarya'dan delta varyantı uyarısı30 Haziran 2021 Çarşamba 11:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti