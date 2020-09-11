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Elazığ'da, badem hasadı başladı

ELAZIĞ’da, Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan'ın katılımıyla badem hasadı başladı.
Elazığ'da, badem hasadı başladı

Elazığ'ın önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan badem hasadı başladı. Ağın ilçesindeki bahçelerde yetişen bademin hasadı, Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan ile üreticilerin katılımıyla yapıldı. Hasat öncesi konuşan Karahan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca badem yetiştiricilerine verilen destekle üretimde artışın sağlandığını söyledi.

Bu yıl Elazığ'da 3 bin ton badem elde etmeyi hedeflediklerini anlatan Karahan, "Elazığ'da 13 bin dekar alanda badem üretimi yapılıyor. Bugünkü rekolteye baktığımız zaman 3 bin tonun üzerinde bir badem üretimimiz söz konusudur. Badem geliştirilmesi için bütün üyelerimizin bir arada olduğu birlik marifeti ile bu sektörü inşallah ilimizde daha da geliştireceğiz. İklim verilerine baktığımız zaman badem verimi gerçekten güzel, hasadını da başlattık. Avrupa'nın bütün ülkelerinde kullanılan teknolojiyle hasadı gerçekleştiriyoruz. Üretilen ürünün Elazığ’da istihdama katkı sunabilecek şekilde işletmesi için bir çalışma içerisindeyiz" dedi.

37 bin badem ağacına sahip inşaat mühendisi Alaattin Yazıcı, "Bin dönümlük bademlik için 230 bin liralık düşük faizli destek aldık. Şu anda 37 bin ağacımız var. Bahçelerimiz damla sulama ile sulanıyor. Geçen yıl ağaçlardan yaklaşık 136 ton ürün aldık. Bu sene daha fazla bekliyoruz. 2 yıl sonra bu bölgeden yaklaşık 200 ton gibi ürün almayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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