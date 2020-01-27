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Elazığ'da binalardan kolon örnekleri alınıyor

Deprem bölgesinde risk ölçümü için analizlerde bulunan ekiplerin yapılardan aldıkları örnekler, binaların yıkılmamasının mucize olduğunu gözler önüne serdi.
Elazığ'da binalardan kolon örnekleri alınıyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce Mustafa Paşa ilçesindeki 5 katlı bir binada, hasar tespit edildi. Bina, yıkılma riskine karşı boşaltıldı.

Kentsel dönüşüm için incelemelerde bulunan ekipler, risk ölçümü için riskli binalardan yapı örnekleri alıyor.

KAROT TESTİ YAPILIYOR

Ekipler risk ölçümü için binalardan karot makinası yardımı ile silindir şeklinde alınan beton numuneleri deney için keserek,  basınç deneyine tabi tutuyor.

Böylelikle betonun dayanıklılığını tespit ediyorlar.

BİNALARIN AYAKTA DURMASI MUCİZE

Ekiplerin  yapmış olduğu karot testine göre, binaların hala ayakta durması sürpriz oldu.

Habertürk muhabirinin, ekiplerce kesilmiş bir numuneyi eliyle bile parçalayabilmesi, binaların rahatlıkla yıkılabilir olduğunu gözler önüne serdi.

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