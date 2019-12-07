Elazığ'da bir adam karısını bıçaklayıp yol kenarına attı

Dini nikahlı eşini defalarca bıçakladıktan sonra yol kenarına atıp kaçtı.

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Elazığ'ya bağlı Zafran Mahallesi Kuzey Çevre yolu üzerinde, şüpheli koca T.H., araç içinde dini nikahlı eşi B.B'yi, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı karnından ve sırtından defalarca bıçakladıktan sonra yol kenarına attı.

AĞIR YARALI

Yaralı kadını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, ağır yaralanan kadını ambulansla Fırat Üniversitesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, hastanede ameliyata alındı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polis ekipleri ise şüpheli T.H'nin yakalanması için başlattığı çalışmada aracına ulaştı. Polisin, şüphelinin yakalanması geniş çaplı başlattığı soruşturmasını sürdürdüğü öğrenildi.