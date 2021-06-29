Elazığ'da deprem meydana geldi

Son dakika haberine göre, saat 06.41'de Elazığ'ın Maden ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ Maden ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.41'de merkez üssü Maden ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 7,15 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

'OLUMSUZ BİR İHBAR ULAŞMADI'

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, depremle ilgili yaptığı açıklamada "Elazığ - Maden'de saat 06.41'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. An itibariyle olumsuz bir ihbar ulaşmadı. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Geçmiş olsun" ifadelerini kaydetti.