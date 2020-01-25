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Elazığ'da enkazdan bir kişi daha çıkarıldı

65 yaşındaki Ayşe Yıldız, 19 saatin ardından enkazın altından kurtarıldı.
Elazığ'da enkazdan bir kişi daha çıkarıldı

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde, Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerinde yıkılan binaların enkazında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

19 SAAT ENKAZ ALTINDA KALDI

Merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binada, AFAD ve UMKE başta olmak üzere ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında, bir kadına 19 saat sonra ulaşıldı.

Enkazdan çıkarılan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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