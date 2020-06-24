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Elazığ'da HDP'li belediyeye görevlendirme

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat'ın yerine Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz görevlendirildi.
Elazığ'da HDP'li belediyeye görevlendirme

Valilikten yapılan açıklamada, Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat'ın "Terör örgütüne üye olmak suçundan" Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alındığı anımsatıldı.

Polat hakkında devam eden soruşturma dosyası ve bu dosya kapsamında gözaltında alınmasının göz önünde bulundurularak, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığının onayıyla geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı kaydedilen açıklamada, "Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca yine aynı Kanunun 46'ıncı maddesi kapsamında Vali Yardımcı Erkan Kaçmaz, Sarıcan Belde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir." denildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada dün İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik ortak çalışma yapmış, ekiplerin 8 aylık çalışması sonucunda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Sarıca Belde Belediye Başkanı Bekir Polat'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Belediye başkanı ile şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bulunan çeşitli dokümanlara el konulmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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