Elazığ’da, iş insanı Soylu'nun yaptıracağı okulun temeli atıldı

ELAZIĞ'da iş insanı Burak Soylu'nun, anne ve babası adına yaptırdığı 12 derslikli anaokulunun temeli düzenlenen törenle atıldı.

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen ve 41 kişinin yaşamanı yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların sarılması amacıyla bir televizyon programında başlatılan yardım kampanyasına katılan iş insanı Burak Soylu, 12 derslikli okul yaptıracağını duyurdu. Yıldızbağları Mahallesi'nde deprem sırasında yıkılan okulun yerine bugün düzenlenen törenle Soylu’nun yaptıracağı anaokulun temel atma töreni düzenlendi. 12 derslikten oluşan ve 5 milyon 750 bin TL maliyetle yapılacak okulun temel atma töreni Vali Erkaya Yırık, Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve iş insanı Burak Soylu katılımıyla yapıldı.

Törende konuşan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Soylu’ya eğitime verdiği destek dolayı teşekkürlerini ileterek, "Elazığ depreminde konutlar yıkıldı ama insanımız her daim ayakta kaldı. İnşallah hayırsever vatandaşlarımız olduğu sürece Elazığ'ımız her türlü sıkıntısının da üstesinden gelmeye devam edecek. Hayırseverimize teşekkürlerimi, tebriklerimi iletiyorum. Anne ve babasına böylesine güzel bir evlat yetiştirdiği için de tebriklerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Yusuf-Saniye Anaokulu hayırlara vesile olsun" diye konuştu.

İş insanı Soylu, depremin ardından sözünü verdiği okulun temel atmasından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Bugün temelini atacağımız ve inşallah 2021 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci kabul etmeye hazır olan 12 derslikli anaokulunun benim için de bir diğer manevi anlamı ise haklarını ne yapsak da ödememiz mümkün olmayan anne ve babamın adına yapıyor olmam. İnşallah Saniye-Yusuf Soylu anaokulunda annem kadar fedakar, babam kadar daha dürüst öğrenciler yetişir" dedi.