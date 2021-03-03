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Elazığ'da jandarma yaban hayatı için doğaya yem bıraktı

Elazığ'da jandarma ekipleri, yabani hayvanlar için kırsal ve dağlık araziyi yem koydu.
Elazığ'da jandarma yaban hayatı için doğaya yem bıraktı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla olumsuz kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için çalışma başlattı.

Bu kapsamda jandarma ekipleri kent genelinde kırsal ve dağlık arazide belirlenen noktalara yabani hayvanların beslenebilmeleri için buğday, et, yonca ve saman bıraktı.

Ekipler ayrıca Keban Baraj Gölü üzerinde kayıkla ulaşımın güç olduğu uzak noktalardaki balıklar için drone ile havadan yem bıraktı.

Kentte vatandaşın güvenliği için 7 gün 24 saat çalışma yürüten jandarma ekipleri sosyal ve çevresel faaliyetleri de ihmal etmiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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