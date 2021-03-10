Elazığ'da JÖH timleri dualarla Barış Pınarı Harekatı bölgesine uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görevlendirilen İl Jandarma Komutanlığı Kovancılar JÖH Tabur Komutanlığında görevli personel için tabur komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi.

Elazığ'da görevli Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri, Barış Pınarı Harekatı bölgesine uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görevlendirilen İl Jandarma Komutanlığı Kovancılar JÖH Tabur Komutanlığında görevli personel için tabur komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Selami Aydın sınır ötesinde görevlendirilen güvenlik güçleri için dua etti.

Daha sonra JÖH personeli komando marşını okudu, ardından kurbanlar kesildi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu ortadan kaldırmak, bölgede güvenlik ve asayişi sağlamak için görevlendirilen 215 personelden oluşan tim, aileleriyle vedalaştıktan sonra harekat bölgesine uğurlandı.

"Biz kurtuluşa götüren bir milletiz."

Törende konuşan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, uğurlanan personelin 5 ay önce bölgeye giden personelden görevi devralacağını belirtti.

Türkiye'nin hangi coğrafyada olursa olsun mazlumların yanında olduğunu ifade eden Yırık, şunları söyledi:

"Milletimiz necip bir millettir, sadece kendini düşünen, kendi geleceğine odaklanmış bir millet değildir. Dünyadaki tüm mazlum milletler, Müslümanlar, gayrimüslimler, yardım beklemektedir. Ceddimiz 600 yıl 4 kıtada at koştururken tüm coğrafyaya adaleti, barışı, insan haklarını, sevgiyi ve saygıyı götürmüştür. Hiçbir millete zulmetmemiştir. Sizler de atalarınızdan aldığınız bu ruhla inşallah kardeşliğiniz, kahramanlığınız, birlikteliğiniz, gücünüz ve kuvvetinizle milletimizin övüncü olacaksınız. Eğer bir tehlike varsa sınırlarımız Misak-ı Milli'den değil, Afrin'den başlar. Bir tehlike varsa sınırlarımız Somali'den, Karabağ'dan başlar. Orada mazlum milletler 'Türkler gelmiş, Türkler gelmişse kurtulduk' derler. Biz kurtuluşa götüren bir milletiz."

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız ise "Türkiye Cumhuriyeti birçok ülkede olduğu gibi Suriye'de de güvenlik güçleriyle barışı desteklemeye, terörle mücadeleye ve sınırlarını korumaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.