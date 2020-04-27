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Elazığ'da kaçak salep soğanı toplayan 2 kişiye 153 bin 794 lira ceza

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde koruma altındaki salep soğanlarını kaçak toplayan 2 kişiye toplam 153 bin 794 lira ceza uygulandı.
Elazığ'da kaçak salep soğanı toplayan 2 kişiye 153 bin 794 lira ceza

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında kaçak olarak salep soğanı toplandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. 

Yapılan çalışma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler B.K. ve A.S'yi salep soğanı toplarken suçüstü yakaladı.

Şüpheliler hakkında, "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan toplam 147 bin 494 lira idari para cezası uygulandı.

2 kişiye ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı olarak Diyarbakır'dan izinsiz geldikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

Salep soğanları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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