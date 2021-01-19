  • BIST 1.575
  • Altın 441,239
  • Dolar 7,4497
  • Euro 9,0325
  • Ankara -6 °C
  • İstanbul 0 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -5 °C
»

Elazığ'da kar nedeniyle 441 köy yolu ulaşıma kapandı

Elazığ'da etkili olan kar yağışı sonucu yüksek kesimlerdeki 441 köy ile ulaşım sağlanamıyor.
Elazığ'da kar nedeniyle 441 köy yolu ulaşıma kapandı

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkez ve ilçelerde gece saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar ve tipi, yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kar nedeniyle merkezde 70, ilçelerden Karakoçan'da 88, Kovancılar'da 70, Baskil'de 58, Sivrice'de 45, Palu'da 35, Keban'da 30, Maden'de 28, Alacakaya'da 10 ve Arıcak 'ta da 7 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarının bir an önce ulaşıma açılması için çok sayıda iş makinesi ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililer, olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda aksama olabileceğini belirterek, tipi, buzlanma ve don gibi durumlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin verilerine göre, kentte yağışların yüksek kesimlerde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Van Gölü, Sibirya'dan gelen ötücü kuğuları ağırlamaya başladı19 Ocak 2021 Salı 14:38
  • Elazığ'da kar nedeniyle 441 köy yolu ulaşıma kapandı19 Ocak 2021 Salı 14:37
  • Selçuk Özdağ'a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı19 Ocak 2021 Salı 14:16
  • AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın Kızılay kesiminde kazı çalışması başlatıldı19 Ocak 2021 Salı 14:03
  • Hrant Dink cinayeti 14. yılında19 Ocak 2021 Salı 14:02
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Reform adımlarıyla ilgili hazırlıklarımız kamuoyuna sunma aşamasına geldi19 Ocak 2021 Salı 13:48
  • Elazığ'da FIBA Kadınlar Avrupa Kupası heyecanı yaşanıyor19 Ocak 2021 Salı 13:34
  • Türk Kızılay İdlib'deki selzedelere yardım gönderdi19 Ocak 2021 Salı 13:33
  • TDPV'nin 'siyaset ve liderlik' eğitimine başvurular başladı19 Ocak 2021 Salı 13:30
  • Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin son yolculuğuna uğurlandı19 Ocak 2021 Salı 13:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti