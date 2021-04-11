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Elazığ'da kısıtlama saatinde zincirleme kaza: 5 yaralı

Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde meydana gelen 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, 5 kişi yaralandı.
Elazığ'da kısıtlama saatinde zincirleme kaza: 5 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağı'nda meydana geldi. Aykan Yücedağ yönetimindeki 06 MYD 23 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce Muhammed İkbal Durungül'ün kullandığı 23 LD 105 plakalı otomobile, ardından Yavuz Selim Meşe yönetimindeki 23 AAL 278 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada araçlardaki 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazada araçlar kullanılmaz hale geldi.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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