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Elazığ'da maske takma zorunlu hale geldi

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (corona virüs) tedbirleri kapsamında yarından itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Böylece maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi.
Elazığ'da maske takma zorunlu hale geldi

Elazığ'da vatandaşlara maskesiz dışarı çıkma yasağı getirildi. Ayrıca il dışından gelenlere 14 gün karantina uygulanacağı, uymayanlara ise 3 bin 150 TL para ve ek 15 gün ikametinden çıkmama cezası verileceği bildirildi.

TESTİ POZİTİF ÇIKAN 10 KİŞİ HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında her türlü tedbirin alınmasıyla kısa sürede önemli başarı elde edildi. Bayram öncesi 20 gün yeni vaka görülmeyen kentte il dışından gelen ve koronavirüs testi pozitif çıkan 10 kişi hastanede tedavi altına alınırken, 4 apartman ise karantinaya alındı.

MASKESİZ DIŞARI ÇIKMA YASAĞI GETİRİLDİ

Vali Çetin Oktay Kaldırım, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle kent genelinde maskesiz dışarı çıkma yasağı getirildiğini, il dışından gelip 14 gün karantinada kalmayanlara da hem para hem de 15 gün daha evden çıkmama cezası verileceğini açıkladı. Vali Kaldırım, "Sevgili Elazığlılar sokağa çıkma yasağı sona eriyor ama tedbirlerimiz değil. İl genelinde maskesiz dışarı çıkma yasağı getirilmiştir. İl dışından gelenlere 14 gün karantina uygulanacaktır. Uymayanlara 3 bin 150 TL para ve ayrıca ek 15 gün ikametinden çıkmama cezası verilecektir" ifadelerini kullandı.

HANGİ İLLERDE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMAK YASAK?

Koronavirüs salgını nedeniyle Elazığ, Erzurum, Iğdır, Şanlıurfa, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli, Kırıkkale, Kırklareli, Isparta, Burdur, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Gümüşhane, Bolu, Kocaeli, İzmir, Mardin, Amasya, Malatya, Zonguldak ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

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