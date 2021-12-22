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Elazığ'da saldırıya uğrayan sıpa hastanenin maskotu oldu

Köpek ve kurtların saldırısına uğrayarak yaralanan sıpa, Fırat Hayvan Hastanesinde tedavi edilerek sağlığına kavuştu.
Elazığ'da saldırıya uğrayan sıpa hastanenin maskotu oldu

Elazığ Arıcak ilçesinde, kurt ve köpeklerin saldırısına sonucu yaralanan sıpa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

SIPAYA, KURT VE KÖPEK SALDIRDI

Vücudunun çeşitli yerlerinde ısırık ve geniş kurtlanmış yaraları olan sıpa, 1,5 aylık bir tedaviyle iyileşerek sağlığına kavuştu.

Sahiplenilerek yeni yuvasına kavuşmayı bekleyen sıpa, bu süre içinde hastanenin maskotu haline de geldi.

"TEDAVİSİNİ YAPTIK,YARALARI TAMAMEN İYİLEŞTİ"

Yaralı sıpanın tedavisiyle ilgili bilgi veren Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han, "Sıpa, orada kurtlar ve köpekler tarafından saldırıya uğramış, geniş kurtlanmış yaralara sahipti. Gece hastanemize Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından getirildi ve tedaviye alındı. Yaraları temizlenip dikişler uygulandı. Şu anda sağlığına kavuştu. Gördüğünüz gibi dikişleri kapandı. Burada yine müşahede altında takip ediliyor. İlaçları falan kesildi, yaraları tamamen iyileşti.

"SAHİPLENDİRMEK İSTİYORUZ"

Burada aslında sahibini bekliyor, biz sahiplendirmeyi düşünüyoruz. Burada maskotumuz haline geldi ama yine de birine sahiplendirip hayvan refahının daha iyi olduğu bir ortama kavuşturmak istiyoruz. Bir aya yakın bir süredir burada. Dağda bulunup getirildiğinde durumu çok kötüydü. Karın bölgesinde ve arka tarafta ısırık yaraları vardı. Tedavi edildi, sağlığına kavuştu” dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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