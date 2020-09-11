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Elazığ'da, üzerine demir kalıp düşen inşaat işçisi öldü

ELAZIĞ'da, Mustafa Türk (24) çalıştığı inşaata kuvvetli rüzgarın etkilisiyle devrilen demir kalıbın üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Elazığ'da, üzerine demir kalıp düşen inşaat işçisi öldü

Olay, akşam saatlerinde kent merkezindeki bir inşaata meydana geldi. Etkili olan rüzgar nedeniyle şantiyedeki demir kalıplar devirildi. Bu sırada demir kalıplar, şantiyede çalışan Mustafa Türk'ün üzerine düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolle Türk'ün öldüğünü belirledi. 

Türk'ün cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılacak otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a gönderileceği bildirildi.

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