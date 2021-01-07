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Elazığ'da yapımı tamamlanan deprem konutlarının kura çekimi yapıldı

ELAZIĞ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedeler için Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) Abdullahpaşa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 147 konut için kura çekimi yapıldı.
Elazığ'da yapımı tamamlanan deprem konutlarının kura çekimi yapıldı

Sivrice ilçesinde meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından TOKİ tarafından depremzedeler için yapılan yeni konutların inşa çalışmaları sürüyor. Abdullahpaşa Mahallesi'nde yapılan 147 konutun hak sahibinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. İl Özel İdaresi'nde yapılan kura çekimine Vali Erkaya Yırık, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları katıldı.

'HAFTAYA 781 KONUTUN KURASINI ÇEKECEĞİZ'

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, biten konutları zaman kaybetmeksizin teslim etmeye devam ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Haftaya inşallah Bizmişen'deki 781 konutun kurasını çekeceğiz ve vatandaşlarımıza teslim etmeye devam edeceğiz. Bugün itibariyle de hak sahiplerine dağıtımı yapılmak üzere Abdullahpaşa 1’inci Etap konutlarının kurasını hep birlikte şehadetinizle çekeceğiz. Hak sahiplerine bugün kurasını belirlemek suretiyle tevdi ediyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun, güle güle otursunlar. Tüm çalışanları da tebrik ediyorum. Ellerine sağlık."

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